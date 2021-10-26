Киберспорт могут включить в программу Олимпиады

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил, что киберспорт будет включен в программу Олимпийских игр. Слова Смита передает URA.RU.

«Мы ведем работу в этом направлении. Лично я убежден, что включение киберспорта в олимпийскую программу — вопрос времени. Дело в том, что у киберспорта слишком большая аудитория, кроме того во многом Олимпиада — это позиционирование спорта вне политики. И именно киберспорт лучше всего подходит под это определение», — сказал Смит.

17 октября российская команда Team Spirit в финале The International 10 по Dota 2 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых.

Ранее сообщалось, что в 2021 году спрос на тренеров по киберспорту вырос на рекордные 213% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Основное увеличение спроса на услуги кибертренеров пришлось на Москву (286% за год) и Санкт-Петербург (229% за год).