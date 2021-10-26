Тайсон вернется на ринг и подерется с блогером

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон сообщил о своем намерении вернуться на ринг. Об этом сообщает The Sun.

«Я хочу подраться уже в феврале. Сейчас у нас много сомнений относительно будущего оппонента. Это должен быть серьезный вызов», — заявил Тайсон.

Соперником Тайсона может стать блогеры Джейк или Логан Пол, которые уже имеют опыт боев с профессиональными боксерами.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

18 апреля блогер Джейк Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена. Логан Пол провел поединок с Флойдом Майвейзером, который завершился вничью.

Ранее Тайсон назвал имя бойца, с которым он хочет увидеть бой против блогера Джейка Пола.