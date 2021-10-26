Экс-футболист ЦСКА: советовал бы Кокорину уехать на полгода, но точно не в Россию

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог бы успешно играть в чемпионате Нидерландов. Слова Ярошика передает «РБ Спорт».

«Возможно, он еще заставит всех считаться с собой, если получит больше игрового времени. Если же нет, советовал бы ему куда-нибудь уехать на полгодика, но точно не в Россию — куда-нибудь в Нидерланды, где уровень чемпионата ниже, чем в Италии, но где любят атаковать. Ему бы это помогло, он сразу стал бы чувствовать себя лучше и смог бы показать свои качества. Не знаю, какие мысли у него самого и у его агента, но на его месте я хотел бы играть», — сказал Ярошик.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О рассказал, что это он в свое время посоветовал владельцу махачкалинского клуба Сулейману Керимову купить Кокорина.