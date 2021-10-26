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Яна Кудрявцева назвала грубыми слова Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике

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Reuters

13-кратная чемпионка мира Яна Кудрявцева прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, в котором она раскритиковала мужчин в художественной гимнастике.

«Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было», — цитирует Кудрявцеву «Чемпионат.com».

Бывшая гимнастка считает, что у мужчин лучше координация, чем у женщин.

«Сейчас у нас все развивается. Думаю, реально мы в скором времени увидим совместные выступления мужчин и женщин в паре или отдельно мужчин. Все возможно», — добавила Кудрявцева.

Навка опубликовала в Instagram видео, в котором испанец Кристофер Бенитес выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что этот вид спорта должен оставаться чисто женским.

Ранее трехкратная призерка чемпионатов мира в танцах на льду, канадка Кейтлин Уивер написала Навке в комментариях под постом в ее Instagram, в котором экс-фигуристка раскритиковала мужскую художественную гимнастику

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