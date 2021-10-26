В «Спартаке» заявили о готовности провести встречу с фанатами

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе готовы встретиться с болельщиками после разгромного поражения от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России.

«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», — цитирует Зеленова Sport24.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее фанаты «Спартака» призвали игроков не позорить клуб и «снять майки с ромбом и полосой на груди».