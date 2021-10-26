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Гимнастки сборной Болгарии снялись с чемпионата мира в Японии

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РИА «Новости»

Сборная Болгарии по художественной гимнастике приняла решение сняться с выступления в групповых упражнениях на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Сборная Болгарии одержала победу в групповом многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота. По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, российская сборная проиграла из-за плохого судейства.

Ранее глава Болгарской федерации художественной гимнастики Илиана Раева заявила, что национальная команда была лучшей в течение всего олимпийского цикла.

«Мы могли бы проиграть только из-за собственных ошибок или травм. Должно быть, очень тяжело проигрывать, но вы должны перетерпеть и признать, что болгарская команда — лучшая. Это должно прекратиться, болгарскую команду должны больше уважать. Им нужно вспомнить, что такое болгарская школа», — цитирует Раеву BTV.

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