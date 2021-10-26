Бузова рассказала, как нервничала на открытии чемпионата мира по боксу

Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своих эмоциях от выступления на церемонии открытия чемпионата мира по боксу.

Мировое первенство состоится в Белграде с 25 октября по 6 ноября.

«Очень рада, что меня пригласили на столь почетное спортивное мероприятие в Сербии. Все знают, что я очень люблю бокс. Я так нервничала, что в конце выступления сказала: «From love with Russia». Но все равно тоже звучит неплохо», — приводит слова Бузовой «Матч ТВ».

Также певица выразила надежду, что ее песни настроили и замотивировали спортсменов.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова певицы Ольги Бузовой в свой адрес.

Конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.