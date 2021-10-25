Легенда «Спартака» Титов опубликовал предложение создать клуб «Спортак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в Instagram опубликовал сообщение болельщика красно-белых, который предложил создать новый клуб под названием «Спортак».

«Обращение к ветеранам «Спартака». В ваших силах и возможностях создать новый клуб «Спортак», изменив одну букву от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете. И где выступать — тоже. Просто так смотреть на беспредел в «Спартаке» нет сил. 1:7 от «Зенита» — это позор и безволие», — говорится в сообщении.

Также болельщики считают, что бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев, который привел «Спартак» к его главным успехам, обязательно поддержит создание нового клуба «Спортак».

Накануне «Спартак» потерпел крупное поражение от «Зенита» со счетом 1:7.

В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее комментатор Геннадий Орлов выразил сожаление, что «Зенит» не забил восьмой гол «Спартаку».