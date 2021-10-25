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Футболист «Локомотива» Баринов: я не достоин играть в сборной России?

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что ожидал вызова в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022. Слова Баринова передает «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю болельщиков с победой! С Карпиным пока не виделись. Удивил ли меня вызов в сборную? А я не достоин там играть? Я ожидал вызова. Карпин замечал во мне общие черты с ним? Это вы у Георгича спросите, он лучше видит!» — сказал Баринов.

Накануне тренерский штаб национальной команды объявил расширенный список национальной команды.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Дзюба должен «умолять» Карпина, чтобы его взяли в национальную команду.

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