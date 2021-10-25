Точилин: успехи Хайкина в «Буде-Глимт» дали понять, что штабу сборной надо обратить на него внимание

Бывший главный тренер «Сочи» и «Кубани» Александр Точилин прокомментировал расширенный состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. В частности, он высказался о вратарской линии, где появились два новых имени — голкипер «Химок» Илья Лантратов и Никита Хайкин из норвежского «Буде-Глимт». Команда Хайкина в Лиге Европы сенсационно разгромила «Рому» под руководством Жозе Моуринью со счетом 6:1, и это, считает Точилин, сыграло не последнюю роль в приглашении вратаря в национальную команду.

«Думаю, это пока авансы, хотя тот же Лантратов уже не первый сезон показывает свой уровень. Он на виду. К «Химках», может, и есть претензии по результату, но меньше всего их к Лантратову, потому что он делает свою работу достаточно качественно.

Что касается Никиты Хайкина, о нем мало что известно, потому что он выступает в Норвегии. И последние его успехи, наверное, дали понять, что на него стоит обратить внимание. Дальше, видимо, тренерский штаб будет за ним следить и на сборах сравнивать с другими кандидатами. Так что здесь ничего удивительного нет, тем более, что мы же все время требуем, чтобы в сборной появлялись новые имена — вот они и появляются», — сказал Точилин «Газете.Ru».

Специалист также обратил внимание на то, что в сборную впервые за несколько лет вызван Дмитрий Полоз из «Ростова». Ранее таким же образом вновь был включен в национальную команду капитан «Химок» Денис Глушаков, но травма помешала ему сыграть в предыдущем микроцикле сборной. Теперь же и Глушаков, и Полоз в расширенном составе.

«Глушакову дают еще один шанс, чтобы себя показать, потому что в прошлый раз, к сожалению, травма не позволила ему себя проявить. И сейчас как он после травмы наберет форму, об этом пока преждевременно рассуждать. А с Полозом Карпин работал, знает его возможности и потенциал, поэтому здесь нечему удивляться», — констатировал Точилин.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке национальной команды — это решение тренерского штаба.