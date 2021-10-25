Экс-игрок «Зенита» Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров заявил о готовности сменить португальца Руя Виторию на посту главного тренера красно-белых.

«Я готов! Готов прийти и наладить обстановку. Какую обстановку? Хотя бы в коллективе, чтобы ребята бились. Я был бы готов туда окунуться», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам столичной команды после поражения от «Зенита».