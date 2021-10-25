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Шатаут Сорокина принес «Айлендерс» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

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Bob DeChiara/USA TODAY Sports

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джош Бейли и Мэтью Барзал.

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 42 броска по своим воротам и оформил шатаут.

Для «Голден Найтс» это поражение стало четвертым кряду.

В следующем матче «Нью-Йорк» на выезде встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас» в Денвере сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 0:2
0:1 — Бейли (Пажо) — 02:16
0:2 — Барзал (Бейли) — 47:33

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Хоккей. НХЛ
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