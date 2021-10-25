Фанаты «Барселоны» атаковали машину Кумана после поражения от «Реала»

Фанаты «Барселоны» напали на автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана после поражения каталонского клуба от «Реала» в матче десятогго тура чемпионата Испании.

После игры болельщики сине-гранатовых окружили автомобиль специалиста и бросали в него предметы.

«Барселона» публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились», — говорится в заявлении команды, опубликованном в Twitter.

Встреча между «Барселоны» и «Реалом», прошедшая на стадионе «Камп Ноу» 24 октября, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Давид Алаба и Лукас Васкес. У хозяев мяч забил Серхио Агуэро.

После девяти матчей Примеры «Реал», набравший 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Барселона» с 15 баллами, располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Пике принес «Барселоне» победу над киевским «Динамо» в матче Лиги чемпионов.