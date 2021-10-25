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«Миннесота» Капризова прервала победную серию в НХЛ

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Twitter.com/mnwild

«Миннесота Уайлд» проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Роман Йози и Райан Джохансен, также отличился Таннер Жанно. У хозяев шайбы забросили Таннер Жанно и Нико Штурм.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес три броска в створ и завершил игру с показателем полезности »-2».

«Уайлд» прервал четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате НХЛ.

В следующем матче «Нэшвилл» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» на выезде встретится с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что Капризов впервые в карьере оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)
0:1 — Йози (Дюшейн, Гранлунд) — 03:45 (5x4)   
0:2 — Джохансен (Форсберг, Йози) — 05:54 (5x4)   
0:3 — Джохансен (Йози, Дюшейн) — 12:25
1:3 — Бьюгстад (Меррилл) — 31:30 
1:4 — Йози (Дюшейн, Форсберг) — 33:15
1:5 — Жанно (Тренин, Сиссонс) — 38:35 
2:5 — Штурм (Дюхайм) — 39:57

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Хоккей. НХЛ
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