Ферстаппен выиграл Гран-при США «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США «Формулы-1», который прошел на автодроме в Остине.

Гонщик проехал 56 кругов за 1 час 34 минуты 36,552 секунды. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Третьим к финишу пришел мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин финишировал 17-м с отставанием в два круга.

После 17 этапов «Формулы-1» в личном зачете лидирует Ферстаппен, набравший 287,5 балла. Вторым идет Хэмилтон с 274,5 очка. На третьей строчке располагается финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, в активе которого 185 баллов.

Следующий этап «Королевских гонок» пройдет в Мексике.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен и Хэмилтон вступили в небольшой конфликт во время второй практики Гран-при «Формулы-1» в США.

Пилот, управляющий болидом «Ред Булла», решил, что соперник из «Мерседеса» намеренно помешал ему во время первого поворота. Ферстаппен эмоционально отреагировал на произошедшее, оскорбив британского пилота, назвав его «тупым идиотом». Также он показал средний палец в сторону болида «Мерседеса».

«Формула-1».Гран-при США

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 1,333

3. Серхио Перес («Ред Булл») — + 42,233

17. Никита Мазепин («Хаас») — +2 круга