Боярский: «Спартак» был похож на своих зазнавшихся фанатов, дай бог, у них дома есть водка — горе залить

Народный артист России Михаил Боярский, комментируя победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1), заявил, что красно-белые были похожи на своих «зазнавшихся фанатов». Слова Боярского передает Sport24.

«На что был похож «Спартак»? Лежачих не бьют, но они сегодня были похожи на своих зазнавшихся фанатов, которые сейчас сидят в шоке. И дай бог, чтобы у них была дома водка — горе залить чем-нибудь. Это был такой удар, от которого не оправятся ни болельщики, ни команда», — сказал Боярский.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский заявил, что «Зенит» и «Спартак» — команды из разных лиг.