Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер: Роналду не приблизит «МЮ» к победе в АПЛ или ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нападающий Криштиану Роналду не сможет привести «Манчестер Юнайтед» к трофеям в этом сезоне. Слова Каррагера передает Daily Mail.

«В районе 2008-2009 годов Роналду играл в атаке «МЮ» и уже тогда не прессинговал. Он не делал этого и в «Реале» при Моуринью. Когда они играли против «Барсы», Моуринью приходилось составлять особый план, чтобы прятать недостатки Роналду. Но с таким футболистом все равно можно работать.

Критика, возможно, расстроила Роналду потому, что он был успешен в каждой команде. Он забьет 25-30 голов, но я не думаю, что это приблизит «МЮ» к победе в АПЛ или Лиге чемпионов. В то же время я не понимаю, почему все так сосредоточены на этой стороне его работы, ведь он всегда был таким футболистом», – сказал Каррагер.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду пристыдил одноклубников в перерыве матча Лиги чемпионов.