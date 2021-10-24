«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» в матче 12-го тура РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в столице республики Башкортостан на стадионе «BetBoom Арена» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась со счетом 1:1.

В составе победителей пенальти на 19-й минуте игры реализовал Гамид Агаларов. Во втором тайме Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота.

После этой встречи подопечные Алексея Стукалова располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе десять очков.

Команда под руководством Леонида Слуцкого после 12 туров набрала 16 очков и идет на девятой позиции.

«Газета.Ru» провел текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия на территории России, запланированные на нерабочие дни, не будут отменены.

Футбол. РПЛ. 12-й тур

«Уфа» — «Рубин» — 1:1.

Голы: 1:0 — Агаларов ('19, пен), 1:1 — Журавлев ('59, аг).