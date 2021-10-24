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Теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля

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РИА Новости

Российская теннисистка Елена Александрова проиграла в финале »ВТБ — Кубка Кремля» представительнице Эстонии Анетт Контавейт.

Встреча продлилась 2 часа 25 минут и завершилась в трех сетах — 6:4, 4:6, 5:7.

37-я ракетка мира совершила пять подач навылет, сделала шесть двойных ошибок и выиграла 65% мячей с первой подачи.

Эстонка сделала пять подач навылет, шесть раз оформила двойную ошибку и выиграла 57% мячей с первой подачи.

Напомним, что в финальной игре мужского разряда сразятся хорват Марин Чилич и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии — 2021 россиянин Аслан Карацев.

Теннис. «ВТБ — Кубок Кремля. Финал.
Екатерина Александрова (Россия) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:4, 4:6, 5:7.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев поделился мыслями о теннисных навыках нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

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