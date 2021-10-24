Боец Василевский назвал причину поражения Джонсона от Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский объяснил, почему американец Тимоти Джонсон проиграл Федору Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 269, проходившего в Москве.

Василевский подчеркнул, что соперники были по-разному настроены на этот бой.

«Мне кажется, была большая разница в мотивации, Федор был намного больше настроен и заряжен на победу. Сработала разница в скорости, плюс Федор был заряжен выходить и сразу включаться, решать вопрос.

А Джонсон хотел пораскачиваться, посмотреть. Скорее всего, он не ожидал такой прыти от соперника. Не успел включиться, как Федор его выключил», — сказал Василевский «Газете.Ru».

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее боец Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.