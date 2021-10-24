Боец Василевский: кажется, что с возрастом Федор Емельяненко становится только быстрее

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский восхитился победой Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

Василевский подчеркнул: его поражает, как 45-летний Федор в таком возрасте умудряется держать столь высокие скорости и превосходить оппонентов по этому параметру.

«Наверное, судя по тому, что не было суперопасных и валидольных моментов и Федор не попался на какой-то удар, начало и конец боя прошли по его сценарию. Если говорить в целом, Федор — красавчик. Я был недалеко от клетки, видел, как он выходил, как был настроен и заряжен. Это восхищало: за столько лет и в таком возрасте он не потерял огонька в глазах. И меня, честно сказать, восхитила его скорость. Как он попал, какой был град ударов.

Такое ощущение, что с возрастом он становится даже быстрее», — сказал Василевский «Газете.Ru».

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее боец Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.