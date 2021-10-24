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Боец ММА Махно рассказал, почему Минаков проиграл свой бой на турнире Bellator

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ToFight.Ru

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно высказался о поединке между Виталием Минаковым и спортсменом из Суринама Саидом Соумой.

Минаков потерпел поражение техническим нокаутом — рефери остановил бой после того, как Виталий сломал палец.

По словам Махно, причина неудачи Минакова заключается не только в травме.

«Изначально Виталий сигнализировал, что у него перелом пальца. И мы видели – это как раз было рядом с нами, — что у него палец смотрел в другую сторону. Если ты сигнализируешь о травме и судья даже на секунду прерывает бой, то он уже не может все вернуть — из разряда: поправили, значит, все в порядке. Это запрещено правилами.

С точки зрения рефери все было сделано абсолютно правильно. Мы все расстроились за Виталия — да. Его соперник — катастрофически неудобный оппонент. Судя по его передвижениям и ударам ногами, он тхэквондист. Он доставил Виталию большие проблемы, все время работал ярковыраженным вторым номером, на контратаках.

Он очень небольшой тяжеловес, очень взрывной, быстрый и неудобный. Было видно, что за три раунда Виталий так и не нашел к нему ключа. Плюс еще и эта травма — такой сумбур. Конечно, для нас это очень неприятно, но надо отдать должное его оппоненту: он показал себя очень хорошо», — сказал Махно «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

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