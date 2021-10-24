Александр Емельяненко проигнорировал победу брата в главном бою Bellator 269

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко проигнорировал победу Федора Емельяненко в главном бою Bellator 269.

«Пока без комментариев», — приводит слова 40-летнего уроженца Старого Оскола «Матч ТВ».

Напомним, что «Последний император» отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее боец Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.