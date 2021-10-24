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Россиянин Даниелян стал последним на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

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РИА Новости

Россиянин Артур Даниелян, который проводит свой первый сезон на взрослом уровне, занял последнее место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию.

На соревнованиях в Лас-Вегасе спортсмен по итогам двух соревновательных дней набрал 214,93 балла и расположился на десятой строчке в турнирной таблице.

Даниелян смог в начале программы чисто исполнить четверной тулуп, затем он сорвал четверной сальхов и не сумел приземлиться с тройного акселя.

Также фигурист безошибочно сделал каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, однако к последующему следом тройному риттбергеру и двойному акселю не сумел он прицепить третий прыжок.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке Гран-при в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе.

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