Российский боец — о победе Емельяненко: после такого рано еще завершать карьеру

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков прокомментировал победу нокаутом Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном из США на турнире Bellator 269 в Москве.

«Мы очень рады такой победе. Федор очень хорошо готовился к этому бою. Он показал настоящий мастер-класс. После такого боя рано еще завершать, думаю, все еще будет», — приводит слова бойца «СЭ».

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.