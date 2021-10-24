Цзю о победе Емельяненко: он давно доказал, что лучший в истории

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Очень рад за Федора и уже лично поздравил его с победой. Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Иного результата и быть не могло.

Федор уже давно доказал, что он лучший в истории. Не зря его называют последним императором. Завершать карьеру или нет — его личное решение. Думаю, если бы Федор не думал о чемпионском бое, то не выходил бы сегодня на ринг», — приводит слова боксера Sport24.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о победе Федора Емельяненко над Тимати Джонсоном.