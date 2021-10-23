Российский теннисист Карацев прокомментировал свой выход в финал Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев в эфире «Матч Страна» прокомментировал свою победу над соотечественником Кареном Хачановым (7:6, 6:1) в полуфинале Кубка Кремля.

«Я играл каждый мяч и не думал о счете. Пытался не думать о счете. Я много раз играл на этом домашнем турнире, но попасть в финал — это что-то особенное. Это не как на остальных турнирах», — сказал Карацев.

В финале Кубка Кремля Карацев сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который в полуфинале обыграл Рикардаса Беранкиса из Литвы. Финальная встреча состоится в 24 октября. Начало в 11:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом турнира в Москве является россиянин Андрей Рублев, который вылетел на стадии второго круга.

Призовой фонд турнира составил $697 тыс.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал «ВТБ — Кубка Кремля».