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ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий самарской команды Иван Сергеев. В начале второго тайма нападающий Чидера Эджуке сравнял счет. На 85-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов вывел свою команду вперед. На 89-й минуте Антон Заболотный забил третий мяч армейского клуба.

Таким образом, армейский клуб поднялся на третье место в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку, имея в активе 16 очков.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет с «Рубином» 30 октября. «Крылья Советов» в этот же день встретятся с «Краснодаром».

Российская премьер-лига. 12-й тур.
ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1)
Голы: 0:1 — Сергеев, 11; 1:1 — Энжуке, 57; 2:1 — Челов, 85; 3:1 — Заболотный, 89.

Ранее лондонский «Челси» установил рекорд по результативности в Английской премьер-лиге, обыграв на своем поле «Норвич» со счетом 7:0.

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Футбол. Чемпионат России
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