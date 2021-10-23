Футболист Тарасов подписал контракт с любительским клубом

Любительский футбольный клуб «На спорте» в Instagram объявил о подписании контракта с Дмитрием Тарасовым.

«Наши ряды официально пополнил Дмитрий Тарасов! Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью», — говорится в сообщении.

В составе клуба «На спорте» выступают известные российские артисты, музыканты и блогеры.

В нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги Тарасов в составе «Велеса» принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тарасова составляет €250 тыс.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов поинтересовался у одной из компаний по аренде машин, есть ли возможность предоставить ему автомобиль взамен на рекламу.