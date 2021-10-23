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Свищев назвал невыдачу виз Канады фигуристам вмешательством в подготовку перед ОИ

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Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о проблемах с получением российскими спортсменами канадских виз для выступления на этапе серии Гран-при Skate Canada.

«Если честно, уже достала эта ситуация с визами. Конечно, это не может не беспокоить. Я читал выступление главы ФФККР Александра Когана – он достаточно оптимистически настроен. Говорит, что вопрос будет решен, что в этом заинтересован и Международный союз конькобежцев (ISU). Все прекрасно понимают, что сегодня без российских фигуристов ни одно спортивное соревнование нельзя считать серьезным. Все самые лучшие и титулованные фигуристы мечтают биться именно с россиянами, потому что именно наши спортсмены, девчонки, показывают главные результаты», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Парламентарий считает, что причины, по которым российским фигуристам не выдают визы, надуманные.

«При желании спортсменам всегда можно пойти навстречу. Если спортсменов действительно хотят видеть, им обеспечивают визовую поддержку, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и ограничениями. Если здесь нет политики, то в ближайшее время это должно решиться. Если политика есть, то почему наших спортсменов можно мучить и над ними издеваться? Это иначе, как издевательство, не назовешь. Они же готовятся – и сидят на нервах: ехать им или не ехать? Все заранее планируют соревнования – тем более, в олимпийский сезон. Я бы назвал это вмешательством в подготовку перед Олимпийскими играми», — сказал Свищев.

В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев призвал не искать политику в невыдаче канадских виз российским фигуристам.

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