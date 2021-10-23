Мельникова и Уразова остались без медалей чемпионата мира на брусьях

Россиянка Ангелина Мельникова стала четвертой в упражнении на разновысоких брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

За свое выступление спортсменка получила 14,533 балла. Победу одержала представительница Китая Вэй Сяоюань (14,733). Серебро взяла бразильянка Ребека Андраде (14,633). Бронзовым призером стала китаянка Ло Жуй (14,633).

Еще одна представительница России Владислава Уразова заняла седьмое место (14,400).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

Ранее Мельникова завоевала бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира и золото в личном многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Упражнение на разновысоких брусьях

1. Вэй Сяоюань (Китай) — 14,733;

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,633;

3. Ло Жуй (Китай) — 14,633;

4. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,533...

7. Владислава Уразова (Россия) — 14,400.