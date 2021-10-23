Мельникова выиграла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира

Россиянка Ангелина Мельникова взяла бронзу в соревнованиях в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Спортсменка получила за свое выступление 13,966 балла. Победу одержала представительница Бразилии Ребека Андраде (14,966), серебро досталось итальянке Азии Д'Амато (14,083).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

21 октября Мельникова завоевала золотую награду в финале личного многоборья на чемпионате мира — 2021 в японском городе Китакюсю. По результатам четырех упражнений она набрала 56,632 балла.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Никита Игнатьев расположился на 17-й строчке (80,647) в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,966;

2. Азия Д'Амато (Италия) — 14,083;

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,966.