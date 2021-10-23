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Вяльбе выразила соболезнования в связи с кончиной Веденина

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Сикорский/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на смерть двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Легендарный советский лыжник умер 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

«Когда уходят такие великие люди как Вячеслав Петрович, с ними уходит эпоха. Он олимпийский чемпион, что тут ещё можно сказать… Пример и кумир для миллионов людей», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».

Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Он стал победителем гонки на 30 км на Играх-1972 в Саппоро, а также стал чемпионом в эстафете 4х10. Также Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

Ранее сообщалось, что на 78 году жизни умер бывший глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер, сообщает пресс-служба организации. Причины смерти не называются. Известно, что за несколько дней до кончины Каспер был госпитализирован.

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