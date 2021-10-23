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Даниелян ошибся на всех прыжковых элементах в короткой программе на этапе Гран-при

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Федерация фигурного катания на коньках России

Российский фигурист Артур Даниелян ошибся на всех прыжковых элементах в короткой программе на этапе Гран-при в США.

Фигурист исполнил четверной сальхов с недокрутом, сорвал каскад (прыгнул только тройной лутц и допустил степ-аут), сделал тройной аксель с помаркой на выезде.

Даниелян стал девятым по итогам короткой программы. Судьи оценили его выступление 68,74 балла.

Короткую программу выиграл американский фигурист Винсент Чжоу, набравший 97,43 балла. Вторым стал японец Шома Уно (89,07), замкнул тройку лидеров еще один представитель США Джимми Ма (84,52).

Именитый американский фигурист, действующий чемпион мира Нэйтан Чэн также совершил ряд грубых ошибок, в том числе и падение с четверного лутца в начале программы. Он получил 82,89 балла и стал только четвертым. Известный французский фигурист Кевин Аймо в своей программе упал трижды — с каскада тройной лутц – тройной тулуп (падение с первого прыжка), с тройного флипа и тройного акселя.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы мужчин. Произвольный прокат начнется 24 октября 05.25 по московскому времени.

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