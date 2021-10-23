НБА выдвинет обвинения против владельца «Финикса» в расизме и сексуальных домогательствах

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено выдвинуть серьезные обвинения против владельца команды «Финикс Санз» Роберта Сарвера. Об этом в своем Twitter сообщает инсайдер ESPN Джордан Шульц.

По информации источника, Лига намерена обвинить Сарвера в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов. При этом сообщается, что существует ряд весомых доказательств вины владельца команды, что существует достаточно большая вероятность того, что НБА отстранить Сарвера.

Похожие инциденты в НБА уже случались. В 2014 году владелец «Клипперс» Дональд Стерлинг был отстранен от профессионального баскетбола и получил штраф в размере $2,5 млн. Также Лига потребовала от Стерлинга продать команду. Подобное наказание было связано с расистскими высказываниями функционера.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил, который после завершения спортивной карьеры участвует в рекламных кампаниях, снимается в кино и пишет музыку, заявил в интервью газете New York Post, что не причисляет себя к знаменитостям, назвав таких людей сумасшедшими.