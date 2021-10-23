Рэпер ST: «Спартак» замечательно сыграл с «Лестером»

Известный российский рэп-исполнитель и болельщик «Спартака» Александр «ST» Степанов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых с «Зенитом», а также оценил игру команды в поединке Лиги Европы с «Лестером», передает «РБ-Спорт».

Поединок состоится в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Нас всех ждет отличный футбольный матч. Будут играть хорошие команды. Для меня фаворит очевиден, не правда ли? Спартак, конечно! «Спартак» замечательно сыграл против «Лестера» (3:4). Думаю, что команда будет заряжена и настроена на победу. Сейчас клуб находится на эмоциональном подъеме», — заявил рэпер.

Московский клуб в рамках третьего тура Лиги Европы проиграл английскому «Лестеру» со счетом 3:4, а «Зенит» уступил с минимальным счетом туринскому «Ювентусу».

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на первой строчке, имея в активе 23 балла. «Спартак» занимает седьмую позицию, набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от матча между красно-белыми и петербургским «Зенитом».