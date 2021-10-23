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Макгрегор вновь заговорил о возвращении в октагон

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Gary A. Vasquez/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор в очередной раз заговорил о возвращении в октагон.

Один из пользователей Twitter ретвитнул на свою страницу фотографию Макгрегора и добавил провокационную надпись.

«Этот человек никогда не занимался профессионально боевыми искусствами. Посмотрите, насколько он большой. Боксировать? Может быть, в будущем. Но ему никогда не дадут достаточно большую клетку. Точно нет», — написал пользователь социальной сети.

Макгрегор не остался в стороне.

«Единственное, что я прочитал, было «Посмотри, какой он большой». Мужик! Я отымею этих клоунов, когда вернусь», — ответил он.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух дивизионах Генри Сехудо в передаче Triple C & Schmo выразил мнение, что легковес Конор Макгрегор — дойная корова для UFC, поэтому президент промоушена Дана Уайт ничего не сделает ему за его скандальные драки с людьми, которые не связаны с единоборствами.

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