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Экс-игрок сборной Франции рассказал о пережитом в 13 лет сексуальном насилии

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Reuters

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра признался, что в 13 лет пережил сексуальное насилие со стороны своего учителя, сообщает The Times.

Издание опубликовало признание футболиста как часть из его автобиографии, которая в скором времени должна быть издана.

Футболист поделился, что в 13-летнем возрасте оставался в доме своего учителя трижды в неделю. По словам игрока, мужчина пытался трогать его, когда думал, что Эвра уже спит, однако мальчик оттолкнул учителя и ударил его кулаком. При этом сообщается, что учитель пытался снять со своего подопечного одежду.

Эвра рассказал, что ему было стыдно рассказать матери о своем произошедшем. При этом сам педагог вел себя с мальчиком вежливо, готовил ему вкусную еду и помогал с домашним заданием. Игроку удалось убедить маму не отпускать его на ночь в дом учителя, однако в последний день как утверждает Эвра, учитель засунул пенис подростка себе в рот.

О пережитом насилии футболист сумел рассказать матери только в этом месяце.

«Это был тяжелый момент для меня. Мне еще нужно рассказать о случившемся братьям, сестрам и близким друзьям. Не хочу, чтобы люди чувствовали жалость ко мне. Сложная ситуация. Мать не ожидает услышать подобное от своего ребенка», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Эвра назвал футболистов, которых считает достойными получения «Золотого мяча».

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