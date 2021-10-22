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Олимпийский чемпион Белявский: не понял, почему в России не транслируют ЧМ, очень удивился

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Reuters

Олимпийский чемпион Токио-2020 в групповом многоборье Давид Белявский в интервью «Газете.Ru» признался, что был удивлен тем, что ни один российский канал не купил права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике.

«Я не понял, почему так. Меня это очень удивило. У себя в Instagram написал, как я смотрю трансляцию (спортсмен выложил Stories о том, как включил на планшете стрим с иностранного канала и смотрит на телефоне онлайн-статистику с сайта Международной федерации гимнастики. — «Газета.Ru»). Не знаю, с чем это связано и почему так. Видимо, кроме Олимпийских игр, другие соревнования не интересны. Не знаю причину этого», — сказал Белявский.

Также чемпион ответил на вопрос о том, может ли отсутствие трансляции на российских каналах быть связано с тем, что чемпионат мира пропускает олимпийский состав мужской сборной России — он сам, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин.

«Не знаю — какая разница? Почему не показываете девочек, например? Они ведь приехали на чемпионат мира с олимпийским составом наполовину. Не думаю, что как-то повлияло то, что не поехал олимпийский состав мужской сборной», — сказал Белявский.

Олимпийские чемпионки Токио в групповом многоборье Ангелина Мельникова и Владислава Уразова принимают участие в чемпионате мира. Мельникова уже стала абсолютной чемпионкой мира.

Ранее Белявский поздравил украинца Илью Ковтуна с бронзой чемпионата мира.

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