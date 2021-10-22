Белявский объяснил, почему чемпион Токио Хашимото проиграл на ЧМ не попавшему на Игры китайцу

Олимпийский чемпион Токио в групповом многоборье в составе сборной России Давид Белявский в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему победитель Игр-2020 в личном многоборье Дайки Хашимото занял второе место в аналогичном турнире на чемпионате мира. Японец набрал 87,964 балла и уступил китайскому гимнасту Чжану Бохену, который не попал на Олимпиаду в Токио, но на чемпионате мира получил 87,981 очка и завоевал золото.

«Хашимото недавно выступал на Олимпийских играх и показывал свой максимум. Сегодня он допускал некоторые ошибки, и я думаю, что это связано с психологической усталостью. Не та концентрация уже, ты не можешь себя так долго в форме держать. Поэтому Дайки и допускал некоторые ошибки — в том числе и падение с коня.

А китаец, который как раз не ездил на Олимпийские игры (его не взяли), видимо, подошел к чемпионату мира в своей лучшей форме», — сказал Белявский.

Ранее олимпийский чемпион оценил выступление российского гимнаста Никиты Игнатьева, занявшего 17-е место на ЧМ.