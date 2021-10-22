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Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» — «Спартак»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата страны между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Фаворитом игры назову «Зенит». Преимущество петербургского клуба — в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери — мы пока не до конца понимаем, кто готов к игре, а кто нет. Допустим, все видели, что был заменен из-за травмы Малком, ключевой футболист в атаке «Зенита». Непонятна степень готовности Промеса, который против «Лестера» вышел на замену. И, конечно, большая проблема для «Спартака» — дисквалификация Жиго», — цитирует Газзаева Sport24.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, набрав 23 очка. Столичный клуб с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее украинский журналист Артем Франков высказался о результатах «Зенита», «Спартака» и московского «Локомотива» в еврокубках.

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Футбол. Чемпионат России
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