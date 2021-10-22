Трусова приехала на Гран-при США с травмой ноги

Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова получила травму ноги перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America, сообщает «Первый канал».

Сама фигуристка заявила, что сейчас не находится в той форме, чтобы выступать на максимуме.

«Но, несмотря на это, все равно хочу показать все, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы.

На чемпионате мира очень не хватало зрителей. Здесь даже на тренировках уже есть. Очень большая поддержка, мне очень нравится», – сказала Трусова в сюжете программы «Доброе утро».

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году в женском одиночном катании Россию также представят Дарья Усачева и Ксения Синицына.

Ранее сообщалось, что российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не смогут принять участие в соревнованиях в танцах на льду на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America из-за болезни спортсменки. Об этом заявила тренер пары Светлана Алексеева.