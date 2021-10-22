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Овечкин установил очередное результативное достижение

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sportexpress/Twitter

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 32 место в истории Национальной хоккейной лиги по системе гол+пас.

Российский форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» отметился двумя голевыми передачи, набрав 1328 очков.

Таким образом, Овечкин обошел Пьера Тарджона (1327 очков), Жильбера Перро (1326 очков) и Сидни Кросби (1325 очков).

Напомним, «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» со счетом 4:1.

Счет в матче открыл защитник столичной команды Энтони Манта. Укрепил преимущество россиянин Дмитрий Орлов, ассистировали которому Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Форвард Даниэль Спронг довел счет до разгромного — 3:0. Четвертую шайбу «Кэпиталз» забросил Евгений Кузнецов, голевую передачу которому отдал Овечкин. Единственный гол в составе «Нью-Джерси» забил Янне Куокканен.

Таким образом, «Вашингтон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе восемь очков после четырех матчей. «Девилз» занимают 11 место, набрав четыре балла.

Ранее Овечкин стал четвертым российским хоккеистом, сыгравшим 1200 матчей в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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