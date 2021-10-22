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Федор Емельяненко допустил уход из MMA после ближайшего боя

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Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в эфире шоу MMA Hour не исключил, что после поединка с Тимоти Джонсоном может завершить карьеру профессионального бойца.

«Существует такая вероятность. Многое будет зависеть от моего состояния уже после боя. Кроме того, мне необходимо и посоветоваться с семьей», — заявил Емельяненко.

Емельяненко проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном 23 октября в Москве на Bellator 269.

Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что бой с Джонсоном не станет последним в карьере Федора Емельяненко.

Bellator проведет свой первый в истории турнир в России. Событие, которое пройдет на «ВТБ Арене», станет первым в истории американских ММА-организаций кардом, где абсолютно каждый поединок будет с участием российского бойца.

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