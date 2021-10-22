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В Госдуме отреагировали на слова украинского комментатора, пожелавшего «Спартаку» поражения

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова украинского комментатора, который в прямом эфире пожелал московскому «Спартаку» поражения в матче Лиги Европы против «Лестера». Слова Милонова передает «Спорт-Экспресс».

«Надо понимать, что когда великие сражаются, мелкие квакают и комментируют, пытаются высказать свое мнение. Комментатор он на то и есть, чтобы высказывать свою позицию, но ни один великий представитель этой профессии до такого не опустится. К сожалению, мы теперь узнали, что на Украине есть и хреновые комментаторы. Наверное, будет комментировать третью харьковскую лигу», — сказал Милонов.

Напомним, комментатор Сергей Лукьяненко начал свой репортаж со слов о том, что Россия — страна агрессор и оккупант, которая начала войну на востоке Украины. При этом Лукьяненко заявил, что будет стараться комментировать беспристрастно.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

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Футбол. Лига Европы
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