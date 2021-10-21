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«Наполи» обыграл «Легию» и обошел «Спартак» в группе Лиги Европы

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РИА Новости

«Наполи» одержал разгромную победу над варшавской «Легией» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен и Маттео Политано.

После трех туров группового этапа Лиги Европы в квартете C лидирует «Легия», набравшая шесть очков. На второй строчке располагается «Наполи» с четырьмя баллами. Третьим идет «Лестер», отстающий от итальянцев по дополнительным показателям. На последнем, четвертом месте располагается московский «Спартак», в активе которого три очка.

4 ноября «Легия» примет «Наполи» в польской столице, а «Спартак» на выезде встретится с «Лестером».

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел поражение от «Лестера» в Лиге Европы.

Футбол. Лига Европы. Группа C. 3-й тур
«Наполи» (Неаполь, Италия) — «Легия» (Варшава, Польша) — 3:0
Голы: 1:0 — Инсинье, 76; 2:0 — Осимхен, 80; 3:0 — Политано, 90+5.

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Футбол. Лига Европы
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