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«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы

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РИА Новости

Московский «Локомотив» проиграл стамбульскому «Галатасараю» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник турецкой команды Керем Актюркоглу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

В другом матче группы E римский «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» — 0:0

После двух трех «железнодорожники», набравшие одно очко, занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. Ранее они сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и проиграли римскому «Лацио» (0:2).

«Галатасарай» с семью баллами располагается на первой строчке. В активе команды победа над «Лацио» (1:0) и ничья с «Марселем» (0:0).

В следующем матче турнира команды встретятся в Стамбуле. Игра пройдет 4 ноября.

Ранее «Локомотив» и «Галатасарай» объявили составы на матч Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Группа E. 3-й тур
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 0:1
Голы: 0:1 — Актюркоглу, 82.

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Футбол. Лига Европы
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