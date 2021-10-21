Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Белоруссия не будет участвовать в «Евровидении-2022» 22:58
Песков рассказал, с чем связаны коронавирусные ограничения в Москве и области 22:50
На матче «Локомотив» — «Галатасарай» вышла... 22:46
В Минобороны ФРГ призвали НАТО к большей жесткости в отношениях... 22:39
В бундестаге выступили за быстрый запуск «Северного потока —... 22:34
Ikea в России начала продавать мебель для геймеров 22:18
Путин заявил, что в России отсутствует угроза свободе слова 22:16
Британский путешественник поделился способами экономии на отпуске 22:03
Путин рассказал, книги каких философов читает 21:59
Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США 21:59
Бесплатная ставка 1000 р.

Семин получил серебро РПЛ за сезон-2019/20 и подарил медаль юному болельщику

close
100%
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подарил серебряную медаль за чемпионат России сезона-2019/20 молодому болельщику на трибуне «РЖД-Арены» перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Специальная церемония была проведена до старта игры. Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Семин раскритиковал трансферную кампанию столичной команды. По мнению специалиста, «железнодорожники» не смогут отбить деньги, потраченные на приобретение футболистов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях