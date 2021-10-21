Семин получил серебро РПЛ за сезон-2019/20 и подарил медаль юному болельщику

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подарил серебряную медаль за чемпионат России сезона-2019/20 молодому болельщику на трибуне «РЖД-Арены» перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Специальная церемония была проведена до старта игры. Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Семин раскритиковал трансферную кампанию столичной команды. По мнению специалиста, «железнодорожники» не смогут отбить деньги, потраченные на приобретение футболистов.