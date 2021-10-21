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ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

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КХЛ

Уфимский »Салават Юлаев» переиграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен. У хозяев шайбы забросили Артем Сергеев и Антон Слепышев.

После 21 матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев», набравший 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 25 баллами располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче примет ярославский «Локомотив», а ЦСКА во Владивостоке встретится с «Адмиралом».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал восьмиматчевую победную серию челябинского «Трактора».

КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва, Россия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

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Хоккей. КХЛ
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