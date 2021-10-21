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Мустафина рассказала, что помешало Уразовой взять медаль в многоборье на ЧМ

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Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина оценила выступление Владиславы Уразовой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира 2021 года.

«Влада могла, конечно, претендовать на бронзу, если бы не ошибка на бревне. Но ошибки — они есть и никуда не денутся. В будущем у нее все есть для того, чтобы хорошо провести следующий цикл и подготовиться к следующим Олимпийским играм как к конечной цели. А так, нужно держать форму, усложнять программу. Нынешний уровень гимнастики позволяет ей бороться с ведущими спортсменками», — сказала Мустафина «Газете.Ru».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. В личном многоборье по результатам четырех упражнений Уразова заняла четвертое место, получив 53,598 балла. Золото завоевала ее соотечественница Ангелина Мельникова с результатом 56,632 балла. Спортсменка принесла России первое за 11 лет золото мирового первенства в этой дисциплине.

Ранее Мустафина заявила, что победа Мельниковой имеет большое значение для российской спортивной гимнастики.

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